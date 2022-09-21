В Иркутске построят стационар детской клинической больницы после одобрения Совфеда

Фото: министерство здравоохранения Иркутской области
В министерстве здравоохранения Иркутской области сообщили, что в Совете Федерации одобрили идею строительства стационарного корпуса региональной детской клинической больницы. Учреждение находится в здании, которому около ста лет и не соответствует санитарным требованиям.
- В целях определения возможности строительства стационара на существующем земельном участке на бульваре Гагарина объявлен конкурс на проведение предпроектных работ. Разработка проектно-сметной документации планируется до конца 2023 года, - сказано в сообщении ведомства.
Отметим, в больнице врачи оказывают специализированную медпомощь, клиника является передовым учреждением третьего уровня оказания помощи пациентам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Долги разделят на всех?» Эксперт рассказал, насколько вырастут у жителей Иркутска платежи за ЖКХ
Изменения трат на ЖКХ в Иркутске жители Иркутска скоро заметят (подробнее)