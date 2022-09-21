Уровень производственного травматизма Иркутской области снизился на 12% в 2022 году

Теперь, если дистанционный сотрудник или спортсмен получат травму на работе, это будет считаться производственным увечьем Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области, согласно статистике, с января 2022 года уровень травматизма снизился на 12%. Речь идет о производственных травмах, полученных на рабочем месте. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона со ссылкой на замминистра труда и занятости Приангарья Натальи Кузнецовой. По ее словам, с 2017 года общий показатель полученных травм снизился на 11%.

- Предусмотрен иной формат расследований травматизма для предприятий теплоснабжения и энергетики, железнодорожного транспорта, атомной энергии, представительских и консульских учреждений, находящихся в полете воздушных судов и предприятий с особым режимом охраны. Также расследовать по новым правилам нужно несчастные случаи со спортсменами, дистанционными сотрудниками и работниками религиозных организаций. Травмы удаленных сотрудников приравняли к производственным, - рассказали в правительстве Иркутской области.

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