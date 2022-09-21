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Общество21 сентября 2022 8:00

Уровень производственного травматизма Иркутской области снизился на 12% в 2022 году

Теперь случаи получения увечий расследуют в другом порядке
Дарья БОЛЕСОВА
Теперь, если дистанционный сотрудник или спортсмен получат травму на работе, это будет считаться производственным увечьем

Теперь, если дистанционный сотрудник или спортсмен получат травму на работе, это будет считаться производственным увечьем

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области, согласно статистике, с января 2022 года уровень травматизма снизился на 12%. Речь идет о производственных травмах, полученных на рабочем месте. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона со ссылкой на замминистра труда и занятости Приангарья Натальи Кузнецовой. По ее словам, с 2017 года общий показатель полученных травм снизился на 11%.

- Предусмотрен иной формат расследований травматизма для предприятий теплоснабжения и энергетики, железнодорожного транспорта, атомной энергии, представительских и консульских учреждений, находящихся в полете воздушных судов и предприятий с особым режимом охраны. Также расследовать по новым правилам нужно несчастные случаи со спортсменами, дистанционными сотрудниками и работниками религиозных организаций. Травмы удаленных сотрудников приравняли к производственным, - рассказали в правительстве Иркутской области.

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