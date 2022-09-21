В Братске за долг в 150 тысяч рублей по ЖКХ у семейной пары арестовали автомобили

Фото: Иркутскэнергосбыт

В Братске судебные приставы начали применять крайние меры к особенно злостным должникам, которые не платят по счетам за коммунальные услуги. Местная жительница задолжала 150 тысяч рублей и лишилась автомобиля: приставы выяснили, где он находится, и эвакуировали его на штраф-стоянку. Об этом сообщили в компании "Иркутскэнергосбыт".

- При этой процедуре присутствовал супруг должницы – солидарный должник, он предпринял меры для сокрытия принадлежащего ему автомобиля Тойота Гая. Машина была припаркована у дома, госномера сняты. Тем не менее, судебным приставам удалось идентифицировать автомобиль, - рассказали в пресс-службе.

Теперь машины будут стоять на штраф-стоянке до тех пор, пока супруги не погасят долги в указанный срок. Если они проигнорируют требование, то автомобили "передадут на реализацию".

Такая участь коснулась не только этой супружеской пары, но и других должников. Один из них выплатил нужную сумму по задолженности и вернул свое имущество. С января 2022 года в Братске успели арестовать 8 машин за долги по ЖКХ. Только 5 из них забрали хозяева.