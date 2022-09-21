К 21 сентября в Иркутской области провели 4,6 млн тестов на коронавирус

Коронавирусом заразились еще 824 человека Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Иркутской области с начала 2020 года сделали более 4,6 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Некоторые граждане делали тесты по несколько раз, более 337 тысяч из них показали положительный результат. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Приангарью.

- По состоянию на 21 сентября в Приангарье всего проведено 4607091 лабораторное исследование на COVID-19, - рассказали в ведомстве.

Отметим, по данным на 21 сентября, за последние 24 часа коронавирусом заразились еще 824 человека. Справились с инфекцией 321 759 жителей Приангарья, к сожалению, скончались 8751 человека.

При этом не стоит забывать, что в области идет волна заболеваемости ОРВИ. Больше половины от всех пациентов с этим диагнозом - дети младше 14 лет. За последнюю неделю врачи Иркутской области выявили 23 тысячи больных ОРВИ. Это на 25% больше нормальных эпидемиологических показателей.

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