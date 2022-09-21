Спустя 30 лет нашли площадку для строительства аэропорта под Иркутском

Вопрос переноса был актуален 30 лет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в официальном ТГ-канале сообщил, что министерство обороны России согласовало площадку для переноса аэропорта Иркутска. Теперь воздушная гавань будет не на территории города, а за его пределами. Этот вопрос пытались решить 30 лет.

- В первую очередь необходимо получить проект и экспертизу на строительство взлетно-посадочной полосы. Во вторую - найти инвестора на строительство аэровокзального комплекса, чем мы сейчас и занимаемся. И самое главное - подвести инфраструктуру к объекту, чем Правительство области уже начинает занимается. Впереди много работы, понятно, что все это - не на один год. Но главное - тема аэропорта сдвинулась с мертвой точки! - написал глава региона.

Отметим, на строительство нового аэропорта под Иркутском уйдет примерно 73 миллиарда рублей. Об этом в марте 2021 года говорил глава Росавиации Александр Нерадько.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Космический пришелец. Витимский болид 20 лет назад рухнул в Иркутской области

«Комсомолка» продолжает раскрывать тайну падения Витимского болида в тайге на севере Иркутской области (подробнее)