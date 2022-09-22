В Ангарске 18-летнего парня оштрафовали за оскорбление мужа начальницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ангарске к ответсвенности за оскорбления привлекли 18-летнего парня. Установлено, что весной текущего года в одной из групп в соцсетях молодой человек написал нецензурные выражения, публично оскорбив супруга своей начальницы. Он не только раскритиковал личные качества мужчины, но и унизил честь и достоинство. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

- На этом основании прокурором города вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»), - рассказали в ведомстве.

Мировой суд по материалам прокуратуры привлек молодого человека к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

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