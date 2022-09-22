Потерявшийся в лесу грибник едва не утонул в болоте в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Зиминском районе завершились поиски без вести пропавшего грибника из села Боровое. Напомним, 20 сентября 59-летний мужчина отправился в лес с женой, но в назначенное время не вышел к автомобилю. Супруга обратилась в полицию. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутскойобласти.

- Грибник из Зиминского района найден живым, - рассказли в ведомстве. - Застряв в болоте, он слышал участников поисковой группы, но он не смог выбраться и дать знать о себе. Сегодня, 22 сентября из последних сил мужчина вышел на дорогу, где его обнаружили поисковики.

Напомним, в Иркутске продолжают разыскивать 84-летнего Эрнста Георгиевича Могильного, который ушел из дома19 сентября и не вернулся. Об этом в полицию сообщил его сын.

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