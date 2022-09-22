570 нарушений в сфере школьного питания выявила прокуратура Иркутской области

570 нарушений в сфере школьного выявила прокуратура Иркутской области с начала года. Фото: прокуратура Иркутской области

С начала 2022 года прокуратура Иркутской области выявила 570 нарушений в сфере школьного питания. Внесено 146 представлений, 94 человека привлечены к дисциплинарной и 37 – к административной ответственности, опротестован 21 незаконный локальный акт, в суды направлено 21 исковое заявление. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- В ходе надзорных мероприятий прокурорами с привлечением специалистов Роспотребнадзора выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в связи с чем приняты меры прокурорского реагирования, - отметили в ведомстве.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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