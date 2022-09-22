Житель Братского района после убийства собутыльника признался в еще одном преступлении

Скелет первой жертвы нашли в лесу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Братского района удивил полицейских своим признанием. 66-летний житель Приангарья попал под задержание из-за убийство своего собутыльника во время застолья. Они поссорились, преступник взял топор и захотел решить конфликт радикальным способом. Его жертва скончалась на веранде дома после множества ударов по голове и телу. После обвиняемый перетащил тело на заброшенный дачный участок, который был по соседству. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры и СК Иркутской области.

- На допросах мужчина признался в убийстве четырехлетней давности - в декабре 2017 года он при схожих обстоятельствах нанес удар ножом в шею своего знакомого, с которым распивал спиртное. Труп спрятал в лесном массиве, где в ходе следственных мероприятий и были обнаружены скелетированные останки потерпевшего, - сказано в сообщении ведомства.

Против него возбудили уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц". Сейчас материалы передали в суд для вынесения приговора.

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