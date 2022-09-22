Подозреваемого в поджоге 1,5 тонн сена установили полицейские в Чунском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Загадочные поджоги сена раскрыли полицейские в Чунском районе. Фермер из Изыкана обратился в дежурную часть и рассказал, что летом заготовил корма для коров на поле неподалеку от поселка, однако кто-то намеренно уничтожил 6 рулонов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- При этом сухая трава загорались дважды – в конце августа и 20 сентября, - рассказали в ведомстве. - Каждый раз фермер видел пламя, но прибыв на поле никого там не обнаруживал. Во втором случае он заметил огонь, когда копал картофель на соседнем поле.

Сотрудники уголовного розыска установили вероятного поджигателя.

42-летний житель того же поселка не отрицал свою вину. Он объяснил, что фермера недолюбливал и поджигал сено, пока тот был далеко от поля.

В настоящее время с подозреваемым работают дознаватели отдела полиции. Решается вопрос о квалификации его действий с точки зрения законодательства. Назначена пожаротехническая экспертиза.

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