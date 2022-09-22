Синоптики рассказали, когда в Иркутской области ждать бабье лето Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики поспешили обрадовать уставших от ураганного ветра и пасмурного неба жителей Приангарья. 23 сентября в регион придет кратковременное бабье лето с дневными температурами до +20...+25 градусов. Как долго оно продлится специалисты не уточняют, однако сибиряки надеются хотя бы на неделю солнечных деньков.

- После дня осеннего равноденствия, светлая часть суток станет короче, а погода изменчивой, - отмечает ведущий агрометеоролог Иркутского УГМС Наталья Домбровская. - Вскоре ветер сменит свое направление, преимущественно, на юго-западное, немного «успокоится», в среднем до 5−10 м/с, при порывах — до 14 м/с.

Днем 23 сентября в Иркутске температура воздуха поднимется до 18 градусов. Вечером ожидается небольшой дождь.

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