В Минздраве Иркутской области объявили о снижении уровня заболеваемости COVID-19

За сутки врачи выявили 779 случаев COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

И.о. министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов заявил о небольшом спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения региона. Постепенно суточный прирост уменьшается, если раньше фиксировали более тысячи зараженных в день, то теперь - около 800.

- Мы были вынуждены закрыть Госпиталь ветеранов войн, где также проходили лечение участники боевых действий. Но мы пока осторожно заявляем о том, что наметилась тенденция к снижению заболеваемости ковидом. Поскольку у нас имеется доля свободного коечного фонда, мы со вчерашнего дня закрыли госпитализацию в госпиталь ветеранов по ковиду, - рассказал министр.

К октябрю планируют Клинического госпиталя ветеранов войн выписать или перевести всех зараженных коронавирусом в другие учреждения, после провести генеральную уборку с обработкой и предназначить госпиталь для участников СВО.

Напомним, за последние сутки в Приангарье зафиксировали 779 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из больницы выписали 34 человека, сейчас в стационарах находятся 611 пациентов.

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