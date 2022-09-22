За жителями Бурятии, призванными по частичной мобилизации, сохранят рабочие места

В Бурятии не станут мобилизовать студентов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о сохранении рабочих мест за теми гражданами, которых призвали по частичной мобилизации в ряды ВС России. Это станет дополнительной социальной гарантией для жителей республики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- За работниками органов государственной власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления в Бурятии, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений и организаций, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на территории Бурятии, организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории республики, сохраняется место постоянной работы, - сказано в сообщении.

Срок такой соцгарантии - срок прохождения военной службы по мобилизации и не более трех месяцев после его окончания.

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