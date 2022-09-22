В Иркутске из-за замыкания проводки в комнате майнера в многоэтажке произошел пожар

Причина является предварительной
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
В Иркутске на улице Советской, 31 произошел пожар. В диспетчерскую службу обратились жители многоквартирного дома с сообщением о начале распространения огня. Самостоятельно из многоэтажки выбежали 50 человек, проводить дополнительную эвакуацию не пришлось. Об этом сообщили в ГУ МЧС Приангарья.
- Погибших, травмированных нет. Предварительно пожар начался от замыкания проводки. В комнате много оборудования для майнинга, - рассказали в ведомстве.
Точную причину и обстоятельства произошедшего установят правоохранительные органы. Также они проверят, правда ли житель квартиры занимался майнингом. Отметим, майнинг подразумевает огромное потребление электричества, что приводит к перебоям подачи света для всего многоквартирного дома.
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