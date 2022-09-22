В Иркутской области на реке Онот в перевернувшейся лодке погиб 65-летний рыбак

Тяжелые сапоги, которые надел мужчина, утянули его на дно реки Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В ГУ МЧС Иркутской области сообщили печальную новость: мужчину, пропавшего на реке Онот 19 сентября, нашли мертвым. Он перевернулся в надувной лодке вместе с двумя людьми. Супруги смогли выплыть на берег, но 65-летнего рыбака унесло течением. 22 сентября его тело нашли в десяти метрах от берега.

- Супруги обратились за помощью к группе охотников и рыболовов. Вместе они провели поисковые работы, затем расшили круг поиска. Положительных результатов не было – пропавшего мужчину найти не удалось. Поиски велись и на протяжении следующего дня. Были задействованы две группы на аэролодках, две пеших группы. К месту также прибыли сотрудники Пожарно-спасательной службы Иркутской области. Было осмотрено 39 километров водного пути от села Онот до места происшествия, - рассказали в ведомстве.

У утонувшего пенсионера не было ни спасательного жилета, ни других подобных средств. Более того, он надел тяжелые ботинки, которые потянули его на дно реки.

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