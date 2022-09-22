В Иркутске на отремонтированной Нижней Набережной вырвали и выбросили молодое дерево

Фото: ТГ-канал мэра Иркутска Руслана Болотова

Глава Иркутска Руслан Болотов в официальном ТГ-канале опубликовал фотографию вырванного еще совсем молодого дерева. Мэр пояснил, что выброшенное растение нашли на недавно благоустроенной Нижней Набережной. Здесь проводили разные работы, в том числе и озеленение. А вандалы уничтожили труд рабочих на деньги из госбюджета.

- А накануне в лесу микрорайона Зеленый украли новую опору освещения. К сожалению, такие отвратительные поступки все еще происходят в нашем городе. Вместе с полицейскими постараемся найти и привлечь к ответственности вандалов, - рассказал градоначальник.

Отметим, в городе есть камеры видеонаблюдение, поэтому найти вандалов вполне реально. За такое административное нарушение предусматривается наказание в виде штрафа и общественных работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Насильник, педофил и убийца. Адвокат из Иркутской области пойдет под суд за 40 преступлений

Адвокат из Иркутской области ответит за изнасилование и убийство ребенка 15-летней давности (подробнее)