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Общество22 сентября 2022 11:32

В Иркутске на отремонтированной Нижней Набережной вырвали и выбросили молодое дерево

На государственные средства проводили озеленение, а теперь вандалы причиняют ущерб
Дарья БОЛЕСОВА
Фото: ТГ-канал мэра Иркутска Руслана Болотова

Фото: ТГ-канал мэра Иркутска Руслана Болотова

Глава Иркутска Руслан Болотов в официальном ТГ-канале опубликовал фотографию вырванного еще совсем молодого дерева. Мэр пояснил, что выброшенное растение нашли на недавно благоустроенной Нижней Набережной. Здесь проводили разные работы, в том числе и озеленение. А вандалы уничтожили труд рабочих на деньги из госбюджета.

- А накануне в лесу микрорайона Зеленый украли новую опору освещения. К сожалению, такие отвратительные поступки все еще происходят в нашем городе. Вместе с полицейскими постараемся найти и привлечь к ответственности вандалов, - рассказал градоначальник.

Отметим, в городе есть камеры видеонаблюдение, поэтому найти вандалов вполне реально. За такое административное нарушение предусматривается наказание в виде штрафа и общественных работ.

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