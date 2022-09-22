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Общество22 сентября 2022 13:39

В Госдуме предложили дать призывникам по мобилизации каникулы от кредитов

То же самое касается взносов по ипотеке
Дарья БОЛЕСОВА
Центробанк тоже предложил такой вариант для служащих

Центробанк тоже предложил такой вариант для служащих

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Государственной думе России предложили дать официальные и автоматические каникулы от кредитов и ипотек тем, кого мобилизовали в рамках специальной операции. Такое предложение выдвинул Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, он готовит законопроект. Об этом пишет NEWS.ru.

- Вопрос информирования банков и микрофинансовых организаций (МФО) - это вопрос технологии. Но сегодняшние технологии позволяют сделать так, чтобы кредитные организации получали информацию о людях из перечня мобилизованных. Надеюсь, мое предложение учтут. Завтра-послезавтра я отправлю законопроект на отзыв в правительство, - заявил политик.

Центробанк давал банкам внутри страны точно такие же рекомендации. Нужно дать мобилизованным призывникам отстрочку и не начислять им никаких задолженностей и пени.

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