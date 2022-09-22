В Госдуме предложили дать призывникам по мобилизации каникулы от кредитов

Центробанк тоже предложил такой вариант для служащих Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Государственной думе России предложили дать официальные и автоматические каникулы от кредитов и ипотек тем, кого мобилизовали в рамках специальной операции. Такое предложение выдвинул Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, он готовит законопроект. Об этом пишет NEWS.ru.

- Вопрос информирования банков и микрофинансовых организаций (МФО) - это вопрос технологии. Но сегодняшние технологии позволяют сделать так, чтобы кредитные организации получали информацию о людях из перечня мобилизованных. Надеюсь, мое предложение учтут. Завтра-послезавтра я отправлю законопроект на отзыв в правительство, - заявил политик.

Центробанк давал банкам внутри страны точно такие же рекомендации. Нужно дать мобилизованным призывникам отстрочку и не начислять им никаких задолженностей и пени.

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