Юные художники из Иркутска представили свои работы на выставке во Франции

Выставка продлится до 1 октября. Фото: предоставила администрация города Иркутска

Во Франции в городе Алленж открылась выставка «Молодые таланты города Иркутска». Ее разместили в департаменте Верхняя Савойя. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- В экспозиции представили более двадцати творческих работ воспитанников детских художественных школ, школ искусств Иркутска, - говорят в мэрии.

Выставка будет работать до 1 октября. Стоит отметить, что она уже стала традиционной – проходит в седьмой раз. Это стало возможно благодаря побратимским отношениям Иркутска и города департамента Верхняя Савойя. Жители активно сотрудничают в разных областях – туризм, наука, культура. Школьники участвуют по программе обмена.

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