В Иркутске мужчина воспользовался поломкой банкомата и украл более 150 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Иркутске полицейские задержали мужчину, ограбившего банкомат. К делу подключились следователи специализированного следственного отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской облаасти.

- В марте 2022 года местный житель областного центра находился в одном из супермаркетов, где собирался положить деньги на карту через банкомат, однако при каждой попытке их внесения, купюроприемник возвращал ему денежные средства, как не принятые, - рассказали в ведомстве.

Когда мужчина уже перестал пытаться зачислить деньги на счет и ушел из магазина, он увидел, что баланс карты все равно пополнился. Обрадовавшись «удаче», сибиряк решил нажиться на поломке банкомата. Так он сделал еще семь пополнений, украв больше 150 тысяч рублей.

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