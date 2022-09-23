Суточный прирост зараженных COVID-19 в Иркутской области упал до 792 человек

За сутки от коронавируса скончались два человека Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Врачи Иркутской области за последние сутки выявили и подтвердили 792 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии инфицировались 338,7 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службах оперштаба и Роспотребнадзора Приангарья.

- Зарегистрировано 8754 (+2) летальных случая, 810 (+3) случаев – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - рассказали в Роспотребнадзоре.

За сутки полностью выздоровели 986 человек, их сняли с амбулаторного лечения и выписали из региональных больниц. Если конкретнее, то за день стационар покинули 10 пациентов, они выздоровели и вернулись домой. Сейчас на ковид-койках находятся 601 житель Иркутской области.

Напомним, ранее в министерстве здравоохранения области сообщили о начале снижения уровня заболеваемости, однако радоваться рано. Снижение идет медленно, а цифры все еще остаются достаточно значительными.

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