Всемирный день туризма отмечают в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В рамках акции "Всемирный день туризма" пройдут мероприятия в нескольких районах Приангарья. В частности, в Иркутске, а также в Иркутском, в Ангарском, Зиминском, Аларском, Киренском, Куйтунском, Нижнеудинском, Слюдянском районах.

- Главная задача Всемирного дня туризма – привлечь внимание к путешествиям и к тому большому потенциалу, которым обладает туристическая сфера, – рассказал временно замещающий должность начальника агентства по туризму Иркутской области Денис Ивлев.

С 23 по 27 сентября в регионе пройдут туристические слеты, экскурсии, викторины, квесты, мастер-классы. Какие из них, на наш взгляд, самые интересные? Стоит побывать на бесплатных экскурсиях, которые организуют в этот период музеи региона. В частности, они пройдут 27 сентября в музее часов и музее минералов в Ангарске. Откроют свои двери музей Александра Вампилова в Кутулике и Большой Иркутский планетарий.

Полностью программа мероприятий представлена здесь