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Общество23 сентября 2022 7:34

Военком Иркутской области рассказал, как будут мобилизовывать граждан с категорией "В"

Военком Иркутской области. Ограниченно годные будут призываться в последнюю очередь
Дарья БОЛЕСОВА
Призывать будут сначала первые две категории

Призывать будут сначала первые две категории

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вопрос о том, как в рамках частичной мобилизации призывать граждан, у которых в военном билете значится категория "В". один из самых серьезных и обсуждается всеми. Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко на пресс-конференции отметил, что ограниченно годные в принципе также могут быть призваны, но в последнюю очередь.

Сейчас речь о призыве в рамках частичной мобилизации людей с проблемами со здоровьем не идет вообще. Однако они должны явиться по повестке на мобилизационный пункт и представить необходимые документы, где будет решаться вопрос об отсрочках индивидуально. Ведь даже у тех, у кого есть категория "А", и они недавно имели опыт в военной сфере, может ухудшиться состояние здоровье.

Ранее "КП-Иркутск" писала, как проходит призыв многодетных по частичной мобилизации в Иркутске и Бурятии. Многодетный мужчина, у которого четверо и более несовершеннолетних ребятишек, при получении повестки на место сбора явиться все же обязан, но принести с собой все необходимые документы, которые это подтвердят.

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