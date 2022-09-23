Глава Иркутской области поручил выплатить 100 тысяч рублей мобилизованным гражданам

Сведения нужно подать в военный комиссариат Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о выплате 100 тысяч рублей тем, кого мобилизовали в рамках специальной военной операции. Это станет единовременной выплатой в качестве поддержки. Об этом политик сообщил в официальном ТГ-канале.

- Призванный гражданин должен будет в свободной форме составить заявление на единовременную выплату. В заявлении нужно указать свои банковские реквизиты или реквизиты лица, которому перечислят эти средства, - объяснил губернатор.

Также Кобзев отметил, что поручил заняться составлением списков призывников, которые хотят получить выплату, военному комиссариату. А министерство социального развития станет уполномоченным на выдачу финансовой поддержки.

Текст указа

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