Более 150 саженцев высадили у стелы «Город трудовой доблести» в Иркутске. Фото пресс-службы администрации города Иркутска

В Иркутске в субботу прошла экологическая акция на Байкальском кольце – горожане высаживали саженцы. Более 350 человек участвовали в событии, приуроченном к скорому открытию стелы «Иркутск – город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

- Любой желающий мог сдать вторсырье на переработку и получить саженцы, - рассказали в мэрии. - Высадить их правильно, чтобы они прижились, помогали эковолонтеры.

Так теперь пространство возле нового в городе монумента будут красоваться молодые рябины.

- Рябины станут живым символом того, что мы чтим подвиг предков, - уверены в администрации города Иркутска. – Храним память о людях, которые в годы Великой Отечественной войны ковали победу в тылу и защищали нашу Родину от фашизма.

Напомним, право установить в столице Приангарья стелу «Иркутск – город трудовой доблести» областной центр получил 2 июля 2020 года. Тогда президент страны подписал указ о присвоении Иркутску почетного звания, которое заслуженно. Иркутяне, оставшиеся в тылу, трудились не покладая рук, бесперебойно поставляли на фронт боеприпасы, технику и многое другое. В годы войны в нашем городе было развернуто 28 эвакогоспиталей.

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