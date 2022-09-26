Житель Ангарска обвиняется в фиктивной регистрации граждан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ангарске на скамье подсудимых вскоре окажется 41-летний мужчина. Его обвиняют в фиктивной регистрации трех человек, граждан России, на своем дачном участке. Расследовали уголовное дело дознаватели Управления МВД России по Ангарскому городскому округу. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры и ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе дознания установлено, что мужчина с сентября 2020 по октябрь 2021 года регистрировал граждан в жилом помещении, фактически не существующем на его участке, в одном из СНТ Ангарского района, - рассказали в ведомствах.

Ангарчанин вины своей не отрицал. Он объяснил, что так хотел помочь родственникам. Материалы дела направлены прокуратурой мировому судье по Ангарску и Ангарскому району для рассмотрения по существу.

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