Изменение маршрутов №9 и №56 в Иркутске Фото: Андрей КАРА

Изменение маршрутов №9 и №56 в Иркутске анонсировали в администрации города. Теперь автобусы будут ездить несколько иначе, чем привыкли иркутяне. Новая схема проезда будет действовать до девяти вечера 20 октября. Маршрут №9 ходит от центрального рынка до Дубинина, а №56 - от микрорайоне Солнечного до Радищева.

Изменение маршрутов №9 и №56 в Иркутске

Причиной изменения стали земляные работы, которые проведут в рамках ремонта теплосетей на пересечении улиц Петрова и Шевцова, именно этот участок закроют для проезда.

- При следовании из предместья Радищева в центр города после улицы Радищева транспорт движется по Рабочей и далее по маршрутам. При этом временно исключены остановки «Гараж» и «ГПТУ № 1», - сказано в сообщении мэрии.

Изменение маршрутов №9 и №56 в Иркутске не должно стать сюрпризом для горожан, так как объявление сделали на всех официальных порталах компетентных госучреждений.