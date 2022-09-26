Бригада медиков из Иркутска вылетела в Усть-Илимск для спасения раненного военкома

Комиссара отправили в реанимацию Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специальная бригада Иркутского областного центра медицины катастроф срочно вылетела в Усть-Илимск для спасения военного комиссара. Он получил огнестрельное ранение в центральном военкомате города сегодня днем, 26 сентября. Нападавший – 25-летний мужчина. Пострадавшего срочно госпитализировали в ближайшую больницу, где его прооперировали. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, Александр Елисеев в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

- В состав бригады вошли такие специалисты, как травматолог, сосудистый хирург, торакальный хирург, анестезист-реаниматолог и медсестра-анестезистка, - рассказали в пресс-службе минздрава региона.

Сейчас с военным комиссаром находятся медики из Усть-Илимска, они оказали ему необходимую первую помощь. Ситуация находится на личном контроле осуществляющего полномочия министра здравоохранения Приангарья Алексея Шелехова.

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Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев (подробнее)