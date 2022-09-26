Врачи Иркутской области к понедельнику зафиксировали 21,6 тысячи случаев ОРВИ

Большинство пациентов - дети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области за неделю ОРВИ заболели 21 615 человек, это на 1,1% ниже эпидемиологического порога. Врачи фиксируют новые случаи заболевания каждый день, больше половины из них - заболевания детей до 14 лет. Они заражаются в детских садах, школах, секциях и т.д. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

- Положительный темп прироста заболеваемости отмечается среди детей от 0 до 6 лет, а также среди взрослого населения. В Приангарье стартовала прививочная кампания против гриппа, - рассказали в ведомстве.

При этом, согласно сообщению, ни одного случая заболевания гриппом не обнаружили.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что 26 сентября врачи Иркутской области выявили и подтвердили 548 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе заболели 340,8 тысячи человек, 135,8 тысячи инфицированных обнаружили в Иркутске.