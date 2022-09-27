Синоптики шокировали прогнозом погоды в Иркутске 27 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прогноз погоды в Иркутске 27 сентября расстроит многих. В городе сегодня похолодало. Днем воздух вряд ли прогреется выше +7 градусов, а с небес на горожан сегодня польются осадки. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в Иркутске 27 сентября

- Прогноз погоды в Иркутске 27 сентября таков: в городе облачно с прояснениями, нас ждет небольшой дождь с мокрым снегом, - говорят метеорологи. – В столице Приангарья дует северо-западный, северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут +5…+7.

Атмосферное давление в Иркутске во вторник, по данным Яндекса, в норме – составляет 723 миллиметра ртутного столба. Погода в Иркутской области 27 сентября также принесет сибирякам дожди с мокрым снегом, где-то небольшие, а в горах Восточного Саяна, южных, северо-восточных и Киренском районах региона – умеренные. Порывы ветра по области достигнут сегодня 15 м/с. Днем в регионе ожидается до +4…+9, если небо закроют облака, показатели могут стать и отрицательными – от -1 до +4.

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