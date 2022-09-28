Остров Ольхон может стать лидером во всероссийском голосовании "Места силы"

Недавно из-за пожароопасности туристические маршруты острова закрыли Фото: Елена КРИВЯКИНА

Остров Ольхон в Иркутской области участвует в голосовании всероссийского проекта "Места силы России", в котором отобрали самые яркие достопримечательности страны. Голосование проходит в несколько этапов, в первом Ольхон уже выиграл и вошел в десятку примечательных мест. С сентября стартовал второй этап, жители Приангарья могут проголосовать за родную достопримечательность.

- Проект нацелен на поиск и популяризацию географическо-природных мест на территории России, обладающих значимыми для народов нашей страны историческими, культурными и духовными ценностями, - сказано на официальном сайте голосования.

Отметим, Ольхон ежегодно привлекает тысячи туристов своими интересными и достаточно сложными прогулочными маршрутами. Несколько недель назад большинство из них на время закрыли для посещения из-за высокого класса пожароопасности. Однако теперь он снизился и--за дождей, поэтому туристы снова могут посетить остров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый снег выпал в Иркутске 28 сентября

В городе нефтехимиков тоже наблюдают за белыми хлопьями (подробнее)