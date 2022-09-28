В Иркутской области мобилизованных обеспечат допснаряжением на деньги из казны

Для мобилизованных собрали сухпайки и лекарства Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутской области всем мобилизованным, которые отправились в учебные центры, оказали помощь на разных этапах сбора в учебную часть. Сначала им выдавали горячее питание, затем собрали в дорогу - оснастили сухпайками и медикаментами. Также власти региона и Иркутска решили обеспечить мобилизованных дополнительным снаряжением из средств казны. Мужчинам выдадут рюкзаки, налокотники, наколенники и другие предметы. Об этом сообщили в мэрии Иркутска.

- На призывной комиссии приняли решение выделить средства на дополнительное снаряжение. С Министерством обороны перечень согласован. Обмундирование граждане получат уже в Новосибирске. Кроме этого, мы планируем выезжать в военно-учебный центр и следить за тем, чтобы у ребят было все необходимое, - цитирует администрация губернатор региона Игоря Кобзева.

Две группы мобилизованных отправились в учебные центры на поездах, следующая поедет на обучение уже завтра, 29 сентября.

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