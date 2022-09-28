Замвоенкома Иркутской области призвал мобилизованных отказаться от алкоголя

К тому же, употребление алкоголя вредит здоровью Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во время прямого эфира в социальных сетях 28 сентября, посвященного теме частичной мобилизации, заместитель военного комиссара Иркутской области Александр Лускань призвал мобилизованных Приангарья отказаться от алкоголя. Его употребление неприемлемо во время обучения военному мастерству. Алкогольное опьянение может стать поводом для неприятных инцидентов и неадекватному поведению мобилизованных.

- Хотелось бы, чтобы не позволяли себя испытывать на алкоголь, потому что это влечет определенные происшествия, люди ведут себя несколько не адекватно. Обращаюсь ко всем гражданам, которые призваны и в перспективе планируются к отправке, воздержаться от употребления алкоголя, - заявил заместитель военкома Приангарья.

Напомним, 27 и 28 сентября из Приангарья в Новосибирск отправились две первые группы мобилизованных мужчин. Это жители Иркутска, Ангарска, Шелехова, Братска, Тайшета, Иркутского, Шелеховского и Братского районов. Также отправка продолжится 29 сентября, в четверг.

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