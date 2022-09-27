Заместитель военкома Иркутской области пояснил о мобилизации ограниченно годных Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время прямого эфира в социальных сетях, посвященного теме частичной мобилизации, вопросы жителей Приангарья часто касались призыва ограниченно годных к службе мужчин, а также имеющих серьезные заболевания. Заместитель военного комиссара по Иркутской области Александр Лускань объяснил, что в мирное время все военнообязанные граждане должны оповещать военный комиссариат об изменении состояния своего здоровья. В первую очередь, это делается в их интересах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

- Как правило, такие сведения предоставляют редко. По учетным данным коммисариата военнообязанные могут быть здоровы, хотя по факту имеют заболевания, - отметил Александр Лускань. - Поэтому данный вопрос рассматривается при предоставлении подтверждающих документов комиссией при мобилизации для принятия решения. Граждане с группой «В» в военное время также подлежат призыву.

В зависимости от состояния здоровья больному может быть предоставлена отсрочка на полгода, либо мужчину снимают с воинского учета с выставлением категории «Д». С этого момента человек больше не годен к военной службе.

Также заместитель военкома региона отметил, что в работе мобилизационных комиссий задействованы медики, но медицинские комиссии не проводятся.

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