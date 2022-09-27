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Общество27 сентября 2022 4:50

Работники Иркутского авиазавода получат острочку от частичной мобилизации

Об этом сообщил заместитель военкома региона Александр Лускань
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Работники Иркутского авиазавода получат острочку от частичной мобилизации

Работники Иркутского авиазавода получат острочку от частичной мобилизации

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работники Иркутского авиационного завода имеют право на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации, так как предприятие является частью оборонно-промышленного комплекса страны. Также это касается сотрудников Иркутского релейного завода и Института солнечно-земной физики СО РАН. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях сообщил заместитель военного комиссара Иркутской области Александр Лускань.

- Есть такие случаи, что повестка работникам авиазавода все же вручается, - говорит Александр Лускань. - Это значит, что среди учетных данных нет информации, что мужчина является сотрудником данного предприятия. Эту информацию, наравне с изменением адреса проживания или состояния здоровья, должны были предоставить в военный комиссариат сами граждане.

Получившим повестку сотрудникам предприятия необходимо оповестить об этом свое руководство, получить справку установленного образца с места работы и предъявить ее в военном комиссариате.

Также заместитель военкома Иркутской области отметил, что в индивидуальном порядке рассматриваются вопросы о предоставлении отсрочки работникам организаций, обеспечивающих работу предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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