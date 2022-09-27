Работники Иркутского авиазавода получат острочку от частичной мобилизации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работники Иркутского авиационного завода имеют право на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации, так как предприятие является частью оборонно-промышленного комплекса страны. Также это касается сотрудников Иркутского релейного завода и Института солнечно-земной физики СО РАН. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях сообщил заместитель военного комиссара Иркутской области Александр Лускань.

- Есть такие случаи, что повестка работникам авиазавода все же вручается, - говорит Александр Лускань. - Это значит, что среди учетных данных нет информации, что мужчина является сотрудником данного предприятия. Эту информацию, наравне с изменением адреса проживания или состояния здоровья, должны были предоставить в военный комиссариат сами граждане.

Получившим повестку сотрудникам предприятия необходимо оповестить об этом свое руководство, получить справку установленного образца с места работы и предъявить ее в военном комиссариате.

Также заместитель военкома Иркутской области отметил, что в индивидуальном порядке рассматриваются вопросы о предоставлении отсрочки работникам организаций, обеспечивающих работу предприятий оборонно-промышленного комплекса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запрет продажи алкоголя действует в Иркутском районе в связи с частичной мобилизацией. Ограничениебудет действовать в течение суток. (подробности)