Запрет продажи алкоголя действует в Иркутском районе в связи с частичной мобилизацией Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На территории Ушаковского муниципального образования в течение суток действует запрет на продажу спиртного. Мера связана с проведением мероприятий по частичной мобилизации. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутского района.

- На территории Ушаковского муниципального образования 27 сентября с 8 до 23 часов запрещена реализация алкогольной продукции, - уточняют в администрации района.

Напомним, первые мобилизованные парни из Приангарья отправятся в воинскую часть для прохождения подготовки сегодня, 27 сентября. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Также он отметил, что, по словам военного комиссара по Ленинскому и Свердловскому округам Иркутска Сергея Палия, рассылка повесток еще идет. Эту работу завершат в ближайшие пару дней.

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