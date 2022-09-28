Заксобрание Иркутской области примет участие в помощи семьям мобилизованных

Фото: Законодательное собрание Иркутской области

Депутаты Законодательного собрания Приангарья включатся в работу с семьями мобилизованных граждан. Они будут проводить информационную работу, разъяснять аспекты частичной мобилизации и др. В том числе уже создали группу, которая будет заниматься совершенствованием мер социальной поддержки для военнослужащих, мобилизованных и их семей. Об этом рассказали в пресс-службе Заксобрания Иркутской области.

- Одновременно нам нужно вести разъяснительную работу, как призывал губернатор, так и позаботиться о мерах социальной защиты. Многие уже приняты на федеральном уровне, и мы смотрим, что можем сделать, как скорректировать наши региональные законы, - заявил глава областного парламента Александр Ведерников.

Напомним, каждый мобилизованный имеет право получить единовременную выплату в 100 тысяч рублей.

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