Иркутск ждет самое теплое 29 сентября за последние 10 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Иркутске 29 сентября преподнесет горожанам небольшой сюрприз. 29 день первого осеннего месяца в этом году будет самым теплым за последние 10 лет. Конечно, сибиряков не ждет летний зной, но и +14 после первого выпавшего в областном центре снега – это уже подарок. Прогнозом поделились синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 29 сентября

- Погода в Иркутске 29 сентября: переменная облачность, без осадков, дует юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с, - говорят метеорологи. – Днем в региональном центре воздух прогреется до +12…+14.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – составляет 721 миллиметр ртутного столба. Кстати, самое теплое 29 сентября по-прежнему останется в 2006 году, тогда было +21. А вот самое холодное случилось в 1977-ом, тогда приморозило до -7.

Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 29 сентября будет с осадками – выпадет дождь с мокрым снегом. Порывы ветра в четверг будут достигать 4-9 м/с. Днем столбики уличных термометров в Приангарье покажут +9…+14, на севере региона +3…+8.

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