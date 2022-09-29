Иркутянка заплатит штраф в 200 тысяч рублей за повторное пьяное вождение

В прошлый раз женщина попала под административный арест на 10 дней Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

31-летняя жительница Иркутска стала злостной нарушительницей ПДД - она не смогла отказаться от привычки пить алкоголь и садиться за руль. Один раз ее уже ловили на нарушении, тогда она получила штраф и административный арест на 10 суток. Но это ее не остановило. Иркутянка снова поехала по своим делам в пьяном состоянии, когда ее остановил инспектор ДПС. Об этом рассказали в пресс-службе Куйбышевского районного суда Иркутска.

- От прохождения процедуры освидетельствования на состояние алкогольного опьянения с использованием прибора женщина отказалась. После чего ей предложили пройти освидетельствование в медицинском учреждении, на что последняя также отказалась, тем самым не выполнила законного требования должностного лица, - пояснили в суде.

В итоге на автомобилиста составили еще несколько протоколов. Теперь небольшим штрафом нарушительница отделаться не смогла: ей нужно заплатить 200 тысяч рублей, а о правах стоит забыть на 2 года.

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