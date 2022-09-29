В Усть-Илимске пожарные спасли 12 человек из дома, где квартира загорелась из-за зарядки

Когда хозяин квартиры пытался потушить огонь водой, устройство начало искриться Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области рассказали о случившемся пожаре и предостерегли от того, чтобы оставлять заряжающиеся устройства без присмотра. В Усть-Илимске в половину седьмого утра диспетчерская служба приняла сообщение - в многоквартирном доме на улице Мечтателей начался пожар. На место сразу выехала бригада спасателей.

- Двенадцать человек были спасены и эвакуированы на пожаре, произошедшем из-за загоревшегося зарядного устройства. По словам очевидцев, очаг пожара находился в одной из квартир пятиэтажки, - рассказали в ведомстве.

Хозяин квартиры рассказал, что стало причиной появления огня. Он оставил заряжаться свой пауэрбанк и пошел в душ - именно так обычно мы все и поступаем, просто ставим телефон или другую технику на зарядку и занимаемся своими делами. Находясь в душе, мужчина почувствовал запах гари. Когда вышел, его матрац уже охватило пламя. Он вылил ведро воды, но тут устройство начало искрить, усугубляя ситуацию.

Хозяин квартиры позвонил пожарным от соседей, попытался еще раз войти в квартиру, чтобы потушить огонь, но не смог - она вся была в дыму.

Пожарные просят внимательно относиться к технике и не оставлять ее включенной в питание без присмотра.

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