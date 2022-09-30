Еще 467 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приангарье на 30 сентября подтверждено 342 798 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 467 жителей региона заболели в последние 24 часа. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

- Госпитализировано 522 зараженных, - отмечают в оперштабе. - Это на 18 пациентов меньше, чем накануне. Выздоровели за все время 330 457 жителей Приангарья. 534 из них справились с болезнью в минувшие сутки.

Коронавирус забрал жизни 8 764 человек, от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний скончались 822 пациента.

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