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Здоровье30 сентября 2022 6:49

Еще 467 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки

Госпитализировано 522 зараженных
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Еще 467 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки

Еще 467 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приангарье на 30 сентября подтверждено 342 798 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 467 жителей региона заболели в последние 24 часа. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

- Госпитализировано 522 зараженных, - отмечают в оперштабе. - Это на 18 пациентов меньше, чем накануне. Выздоровели за все время 330 457 жителей Приангарья. 534 из них справились с болезнью в минувшие сутки.

Коронавирус забрал жизни 8 764 человек, от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний скончались 822 пациента.

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