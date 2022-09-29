Автомеханик из Иркутской области уехал служить добровольцем вслед за мобилизованным другом. Фото: личный архив героев публикации

«Морально к разлуке с любимым человеком подготовиться невозможно. Будто бы отрываешь частичку себя. Но я уважаю выбор мужа, он у меня – герой!», - тихо, с дрожью в голосе говорит Анастасия. Ее супруг, 26-летний Павел Сергейчук, простой автомеханик из Шелехова, не стал дожидаться повестки по частичной мобилизации и пришел в военкомат добровольцем.

- После обращения президента мы ожидали, что Пашу могут призвать, - делится Анастасия с корреспондентом «КП» - Иркутск». – В боевых действиях он никогда не участвовал, но проходил срочную службу в железнодорожных войсках в Абакане. Был понтонером (военнослужащий частей, наводящих понтоны – прим. Ред.). В военном билете – категория А1 (годен без ограничений - прим. ред.).

Вернувшись на гражданку, Павел устроился работать в автосервис, а вскоре встретил и свою любовь. После года отношений Павел и Анастасия сыграли свадьбу.

Анастасия и Павел вместе 3 года. Фото: личный архив героев публикации

- Первому повестка пришла его лучшему другу, - вспоминает девушка. - Тогда он сказал: «Дорогая, если Колю призовут, я тоже пойду.

В военкомате подтвердили - на следующий день Николай должен вместе с остальными мобилизованными жителями Приангарья отправиться на поезде в Новосибирское высшее военное командное училище. И Павел, как настоящий мужчина, слово свое сдержал. Тоже пришел в военкомат – заявил, что готов отправиться в зону проведения спецоперации на Украине добровольцем.

- Собирая вещи, Паша сказал мне: «Либо мы их, либо они нас. Я не хочу потом воевать на своей родной земле».

На вокзале друзей провожали их близкие. Фото: личный архив героев публикации

Близкие провожали братьев, сыновей, мужей и отцов сразу в нескольких городах Иркутской области. Отправка первых мобилизованных прошла на станции Гончарово под Иркутском. На плацу прошел митинг, звучала музыка и наставления от старших.

«Обязательно ждите нас! Победа будет за нами!» - выкрикивала в ответ толпа мужчин, отправляясь в сторону поезда.

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