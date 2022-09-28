Глава Бурятии прокомментировал слухи о сбежавшем от мобилизации в Израиль сыне

Глава Бурятии прокомментировал слухи о сыне, сбежавшем от мобилизации в Израиль Фото: Иван Макеев

Глава Бурятии Алексей Цыденов опроверг слухи, о том, что якобы его старший сын за три дня до объявления частичной мобилизации сбежал в Израиль.

Сообщение, которое дошло и до главы республики выглядело так (орфография сохранена– прим.авт): «Старший сын учился в ВУЗе московском но ровно за три дня до мобилизации он спешно улетел в Израиль к бабушке по матери. Говорят Цыденов подготовил хорошие отступные для смены гражданства у сына. Поэтому по нему тишина».

Алексей Цыденов, конечно, не стал долго ждать и в своем Телеграм-канале объяснил, что все эти слухи – неправда.

- И вот такое приходиться читать, - посетовал глава Бурятии. - Мой старший сын, как учился, так и учится в университете им. Баумана в Москве. Естественно никуда не уезжал. Бабушки, дедушки и отец моей жены уже умерли и похоронены в Чите. Теща живет в Москве.

Алексей Цыденов опроверг эти слухи. Фото: Телеграм-канал главы Бурятии

Алексей Цыденов также пояснил, что никто из его родственников не намерен избегать частичной мобилизации, они готовы служить Родине. Например, его шурин решил добровольно принять участие.

- Родной брат супруги сейчас мобилизован. Ему 49 лет, он имеет бронь, но все равно пошел, - отметил Цыденов. - Уже определен танкистом.

Напомним, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации «для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях». А 25 числа подписал указ об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации для студентов очной и очно-заочной форм обучения.

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