В Братске из-за снегопада коммунальщики на спецтехнике работают круглосуточно

Фото: стоп-кадр видео с официального аккаунта мэра Братска Сергея Серебренникова

Мэр Братска Сергей Серебренников в официальном ТГ-канале сообщил, что уборочную технику в городе перевели на круглосуточный режим работы. Причиной стал обильный снегопад, накрывший улицы Братска. Снега оказалось так много, что уже начали образовываться заторы - например, на трассе "Вилюй".

- В связи с обильным снегопадом дал поручение вывести на дорожные работы максимальное количество спецтехники. В уборке дорог и тротуаров от снега задействовано 20 единиц техники и 100 рабочих во всех районах города. Работы по уборке снега продолжаться и ночью, и в выходные дни, - рассказал градоначальник.

Также Серебренников призвал автомобилистов и пешеходов учитывать сложную ситуацию на дорогах и соблюдать большую осторожность.

Напомним, на 30 сентября синоптики пообещали в Иркутске дождь с мокрым снегом и порывы ветра до 14 метров в секунду.

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