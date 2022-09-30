Митинг в поддержку Донбасса, Запорожья и Херсона провели в Иркутске 30 сентября

В рамках митинга прошел концерт Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске состоялся митинг-концерт в поддержку референдумов, которые прошли в ДНР, ЛНР, Херсе и Запорожье. К площади у Вечного огня пришли десятки горожан, даже не смотря на дождь. Они приветствовали возвращение территорий в состав России. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

- Жители Иркутской области, как и всей страны, поддержали проведение референдума, целью которого является защита и безопасность русскоязычного населения. В рамках концертной части были исполнены патриотические песни и гимн России. Участники митинга скандировали «Ура!», «Донбасс возвращается домой!», - сказано в сообщении.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, в рамках которых решалось, присоединяться ли территории к России. Окончательные результаты показали, что 93,11% жителей Запорожской области проголосовали за присоединение, в ЛНР - 92,2%, в ДНР - 99,23%, в Херсонской области - 87,05%.

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