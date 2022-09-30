В Усолье-Сибирском внук отправился в колонию на 6 лет за перелом ног бабушки монтировкой

Пострадавшая писала суду, чтобы ее внука не наказывали Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В начале сентября 2021 года в Усолье-Сибирском арестовали 25-летнего местного жителя. Он напал на родную бабушку и избил ее монтировкой так, что переломал ноги и разорвал ухо. Врачей он не вызвал, потому что боялся ответственности. В один момент женщина упала с кровати и не смогла подняться, поэтому три дня провела на полу. Об этом сообщили в Усольском городском суде.

- Молодой человек, не имея постоянного места работы и своего места жительства, проживал в квартире у бабушки вместе со своей женой. За квартиру платить не помогал, финансовой помощи не оказывал, был вместе со своей супругой фактически у бабушки на содержании. Из-за этого между ним и потерпевшей часто случались конфликты, после которых она выгоняла их из своей квартиры, но жалея внука, вновь пускала к себе жить. В очередной раз ссора произошла по той же причине, - рассказали о сути конфликта в суде.

Когда конфликт дошел до пика, внук избил родственницу. При этом тут же раскаялся и попросил прощения, и что удивительно - женщина правда его простила. Однако врачей никто так и не вызвал. Неизвестно, что было бы, если бы в квартиру не пришла дочь потерпевшей. Она тут же вызвала "Скорую помощь". Тогда началось разбирательство.

- В судебном заседании вину в совершении инкриминируемых преступлений он полностью признал, пояснив, что не оспаривает обстоятельств преступлений и квалификацию содеянного. Воспользовавшись правом, отказался от дачи показаний. Потерпевшая не смогла присутствовать в судебном заседании, однако в письменном заявлении просила строго внука не наказывать, - уточнили в суде.

В итоге, молодой человек получил 6 лет колонии общего режима. Просьба бабушки не помогла.

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