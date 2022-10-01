Учения МЧС пройдут на территории аэропорта в Иркутске с 1 по 5 октября Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Жителей и гостей Иркутска предупреждают о том, что на территории Иркутского аэропорта будут проходить учения. По легенде, в воздушной гавани произошло авиапроисшествие, последствия которого должны ликвидировать специалисты экстренных служб. в Том числе тушение самолета. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Просим сохранять спокойствие!, - обращаются к горожана в ведомстве.

Учения пройдут с 1 по 5 октября.

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