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Общество1 октября 2022 6:52

Учения МЧС пройдут на территории аэропорта в Иркутске с 1 по 5 октября

Спасатели отработают действия при тушении самолета
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Учения МЧС пройдут на территории аэропорта в Иркутске с 1 по 5 октября

Учения МЧС пройдут на территории аэропорта в Иркутске с 1 по 5 октября

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Жителей и гостей Иркутска предупреждают о том, что на территории Иркутского аэропорта будут проходить учения. По легенде, в воздушной гавани произошло авиапроисшествие, последствия которого должны ликвидировать специалисты экстренных служб. в Том числе тушение самолета. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Просим сохранять спокойствие!, - обращаются к горожана в ведомстве.

Учения пройдут с 1 по 5 октября.

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