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Происшествия2 октября 2022 3:42

В Иркутской области в столкновении Nissan Bluebird и ВАЗ 21110 погиб пассажир

Они двигались во встречном направлении
Дарья БОЛЕСОВА
Они двигались во встречном направлении

Они двигались во встречном направлении

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В пресс-службе МВд Иркутской области сообщили о ДТП, которое произошло поздним вечером 1 октября в Иркутском районе. Два автомобиля Nissan Bluebird» и ВАЗ 21110 двигались во встречном направлении и столкнулись.

- От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм скончался на месте 42-летний пассажир отечественной легковушки. Обоим водителям и второму пассажиру «ВАЗа» потребовалась госпитализация. Все пострадавшие мужчины возрастом от 29 до 38 лет, - рассказали в ведомстве.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства произошедшего. После этого удастся установить степень ответственности каждого участника аварии.

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