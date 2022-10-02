Губернатор Иркутской области рассказал о медпомощи мобилизованным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о схеме, которая работает в рамках вопроса медицинского вопроса мобилизованных. По словам политика, если у находящевосего в учебной военной части, ему окажется господдержка после заявки.

Если мобилизованный понял, что его состояние резко ухудшилось, он может обратиться к врачам медицинской роты.

- Схема следующая — если есть жалобы на здоровье, в части прохождения дальнейшей службы, будут проведены обследования. Если нужна срочная медпомощь — ребятам нужно обращаться в медицинскую роту. Если всё серьезнее — в госпиталь, - рассказали в пресс-службе губернатора Иркутской области.

Также к вопросу присоединения к работе во вопросам мобилизации подключили власти на местах, в том числе городские.

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