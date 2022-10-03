Житель Шелехово пытался продать квартиру умершего человека по временному паспорту

Родственники умершего предупреждали ведомства о смерти собственника жилья Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пресс-службе Росреестра Иркутской области рассказали о попытке мошенничества при заключении договора о продаже квартиры. В компетентные ведомства обратился житель Шелехова, который пытался зарегистрировать переход прав на собственность квартирой. Он предоставил временный паспорт якобы владельца жилья. Но позже выяснилось, что он давно умер.

- Еще в 2021 году в Управление Росреестра поступило заявление с просьбой не совершать сделки с данной квартирой в связи со смертью ее собственника. Государственный регистратор, который проводил правовую экспертизу по сделке, сделал необходимые запросы и выяснил, что собственник действительно умер летом 2021 года, - рассказали в Росреестре.

В итоге продажа не состоялась, а на "находчивого" шелеховчанина составили соответствующие материалы. Их передали в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

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