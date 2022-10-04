Смена брендов у товаров: какую ротацию ассортимента проводит сеть «Слата» в Иркутске. Фото: ООО «Маяк»

«Слата» и «ХлебСоль» продолжают искать новые предложения взамен торговых марок и брендов, которые уходят с рынка или испытывают какие-либо сложности с производством. Замена товара в торговых сетях - это плавный процесс, выстроенный так, чтобы покупатели успевали переключиться на альтернативные позиции.

- Относительно прошлого года мы поменяли около 20% ассортимента, а это почти 1500 наименований, что позволило сохранить товарооборот, - пояснил заместитель коммерческого директора ТС «Слата» Сергей Дорохов. - Категории, в которых была произведена большая ротация позиций, - это алкоголь, соки и вода, кондитерские изделия. На сегодня мы знаем, какие бренды уйдут с рынка, но товар в наличии пока есть, так как распродаются остатки. Постепенный выход брендов позволяет нам вводить замену и подбирать аналоги.

Если бренд уходит, это не обязательно значит, что сам продукт тоже исчезнет с полок. Он может быть представлен и под другим брендом. Например, кофе Paulig можно узнать как кофе Poetti, напиток Schweppes - это теперь «Rich Тоник», а Coca-Cola - «Добрый Cola». Кроме того, «Слата» активно вводит новые предложения от российских производителей: «Черноголовка» предложила напиток Fantola, а «Очаково» выпустило Cool Cola, Fancy и Street. А еще в торговой сети появился сок DaDa.

Если говорить о чае, то с рынка уходят бренды Lipton и BrookeBond, но специалисты отмечают, что предложений на рынке много. Далее, стали выпускать меньше жевательной резинки Orbit, и «Слата» ввела новый бренд «Импульс» и расширила линейку вкусов от Dirol.

Расширяется ассортимент и в категории «стиральные средства и порошки» за счет отечественной продукции.

В целом в «Слате» подчеркивают, что глобально покупательские предпочтения за последнее время не изменились. Разве что увеличилась доля клиентов, обращающих внимание на цены и акции, - это тренд наметился еще в прошлом году.